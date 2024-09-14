Hasil Semifinal Hong Kong Open 2024: Menang Perang Saudara atas Leo/Bagas, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Tembus Final!

HASIL semifinal Hong Kong Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, memastikan diri lolos ke babak final usai memenangkan perang saudara kontra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Duel seru itu tersaji di Hong Kong Coliseum, Sabtu (14/9/2024) pagi WIB. Sabar/Reza menang dua gim langsung atas duet Pelatnas PBSI itu dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam waktu 34 menit.

Jalannya Pertandingan

Leo/Bagas memulai pertandingan dengan sangat apik sehingga unggul 4-0 lebih dulu. Namun, Sabar/Reza dengan cepat bisa bangkit dan menyamakan skor menjadi 4-4.

Seepas itu, Leo/Bagas menjauh lagi dengan keunggulan 8-5. Akan tetapi, Sabar/Reza kembali menunjukkan permainan luar biasa hingga mampu mengejar lagi di angka 8-8 dan 9-9.

Permainan gemilang pun terus ditunjukkan Sabar/Reza. Serangan-serangan bola-bola tajam dan mendatar yang mereka lancarkan membuat Leo/Bagas kewalahan.

Hasilnya, pasangan PB Djarum itu balik memimpin 13-9 dan terus memperlebar jarak dengan keunggulan 17-10. Mereka pun akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan atas duet Pelatnas PBSI itu dengan skor 21-13.

Pertarungan sengit kembali terjadi di awal gim kedua. Kedua pasangan Indonesia saling kejar mengejar angka dalam tempo permainan yang cepat sampai menginjak skor 6-6.