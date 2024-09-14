Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Hong Kong Open 2024: Menang Perang Saudara atas Leo/Bagas, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Tembus Final!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |11:25 WIB
Hasil Semifinal Hong Kong Open 2024: Menang Perang Saudara atas Leo/Bagas, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Tembus Final!
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Hong Kong Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, memastikan diri lolos ke babak final usai memenangkan perang saudara kontra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Duel seru itu tersaji di Hong Kong Coliseum, Sabtu (14/9/2024) pagi WIB. Sabar/Reza menang dua gim langsung atas duet Pelatnas PBSI itu dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam waktu 34 menit.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Jalannya Pertandingan

Leo/Bagas memulai pertandingan dengan sangat apik sehingga unggul 4-0 lebih dulu. Namun, Sabar/Reza dengan cepat bisa bangkit dan menyamakan skor menjadi 4-4.

Seepas itu, Leo/Bagas menjauh lagi dengan keunggulan 8-5. Akan tetapi, Sabar/Reza kembali menunjukkan permainan luar biasa hingga mampu mengejar lagi di angka 8-8 dan 9-9.

Permainan gemilang pun terus ditunjukkan Sabar/Reza. Serangan-serangan bola-bola tajam dan mendatar yang mereka lancarkan membuat Leo/Bagas kewalahan.

Hasilnya, pasangan PB Djarum itu balik memimpin 13-9 dan terus memperlebar jarak dengan keunggulan 17-10. Mereka pun akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan atas duet Pelatnas PBSI itu dengan skor 21-13.

Pertarungan sengit kembali terjadi di awal gim kedua. Kedua pasangan Indonesia saling kejar mengejar angka dalam tempo permainan yang cepat sampai menginjak skor 6-6.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement