HOME SPORTS NETTING

Hong Kong Open 2024: Jonatan Christie Bersyukur Bisa Tembus Semifinal Lagi Usai Olimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |08:53 WIB
Hong Kong Open 2024: Jonatan Christie Bersyukur Bisa Tembus Semifinal Lagi Usai Olimpiade Paris 2024
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KOWLOON – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, bersyukur bisa tembus semifinal Hong Kong Open 2024. Sebab, dia harus berjuang keras untuk bisa meningkatkan kepercayaan dirinya setelah meraih hasil minor pada beberapa turnamen terakhir, termasuk Olimpiade Paris 2024.

Jonatan melakukan comeback dengan turun di Hong Kong Open 2024 setelah Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, pemain kelahiran Jakarta itu juga absen di beberapa turnamen untuk menemani sang istri melahirkan anak pertama.

Jonatan Christie

Pemain yang akrab disapa Jojo itu melakukan comeback yang manis. Dia sukses menembus babak semifinal usai menang atas Kodai Naraoka (Jepang) lewat pertarungan alot tiga gim dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-15 di Hong Kong Coliseum pada Jumat 13 September 2024 sore WIB.

Jonatan mengakui itu bukanlah laga yang mudah. Pemain ranking tujuh dunia ini juga sangat bersyukur karena bisa mengukir hasil manis dengan menembus babak semifinal pada ajang comebacknya ini.

“Bukan pertandingan yang mudah, bukan turnamen yang mudah secara keseluruhan, tapi Puji Tuhan saya bisa kembali ke semifinal. Pertama kali turun setelah Olimpiade dengan kondisi yang kurang menguntungkan,” tutur Jonatan dalam rilis PBSI, Sabtu (14/9/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
