Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024

MOMEN Mohammad Ahsan jadi pelatih dadakan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani di Hong Kong Open 2024 menarik untuk diulas. Sebab, gayanya mirip pelatih betulan!

Sebuah momen menarik terjadi di babak perempatfinal Hong Kong Open 2024 sektor ganda putra. Sebab, pasangan ganda putra non Pelatnas Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahani tampil dengan didampingi oleh legenda bulu tangkis Indonesia Mohammad Ahsan.

Ya, Ahsan menjadi pelatih dadakan mendampingi Sabar/Reza saat bertanding menghadapi wakil Malaysia, Man Wei Chon/Kai Wun Tee. Di pertandingan itu, Babah –sapaan akrabnya- duduk di pinggir lapangan menyaksikan anak asuhnya bertanding.

Menariknya, selain Ahsan bukanlah seorang pelatih asli, ia merupakan pasangan yang gugur pertama di Hong Kong Open 2024. Dan pasangan yang mengalahkan dirinya dengan Hendra Setiawan adalah yang Sabar/Reza.

Meski begitu, Ahsan tidak memperdulikannya. Berperan sebagai pelatih, saat jeda interval mau pun pergantian set, pria asal Sumatra Selatan itu juga beberapa kali kedapatan memberikan instruksi pada Sabar Karyaman Gutama dan juga Reza Pahlevi Isfahani.

Berkat pendampingan dan intruksi yang diberikan oleh Ahsan, Sabar/Reza pun sukses memenangkan pertandingan itu. Pasangan ganda putra peringkat 22 ranking BWF itu sukses menumbangkan wakil Malaysia dalam dua game langsung, 21-18 dan 21-15.