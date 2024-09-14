Jadwal 5 Wakil Indonesia di Semifinal Hong Kong Open 2024: Ada Anthony Ginting vs Viktor Axelsen!

JADWAL 5 wakil Indonesia di semifinal Hong Kong Open 2024 menarik diulas. Sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting dengan Viktor Axelsen (Denmark).

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, yakni Hong Kong Open 2024, sudah mencapai babak semifinal. Indonesia masih memiliki 5 wakil yang siap berlaga memperebutkan tiket ke partai puncak.

Indonesia pun sudah memastikan punya 1 wakil di final karena perang saudara tersaji di sektor ganda putra hari ini. Ada duel yang mempertemukan pemain non-pelatnas, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, melawan pemain pelatnas PBSI, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Ini jadi pertemuan kedua bagi Sabar/Reza vs Leo/Bagas. Sebelumnya, mereka sudah bersua di babak 16 besar Japan Open 2024. Hasilnya, Leo/Bagas menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-16.

Selanjutnya, ada duel seru di sektor tunggal putra yang mempertemukan Anthony Ginting vs eks raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen. Secara rekor pertemuan, Axelsen unggul telak 13-5.

Tetapi, kans Anthony Ginting menang di semifinal Hong Kong Open 2024 tentunya terbuka lebar. Sebab, Ginting sukses mengalahkan Axelsen di pertemuan terakhir yang terjadi di perempatfinal All England 2024 dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19.