Langganan Vision+ Lebih Hemat Pakai GoPay, Cashback hingga 12rb!

Dapatkan cashback hingga Rp12.000 untuk setiap pembelian paket Vision+ (Foto: MNC Media)

VISION+ kembali menghadirkan promo istimewa yang sayang untuk dilewatkan. Dengan berlangganan Vision+ dengan metode pembayaran GoPay melalui Google Play, kamu berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp12.000 untuk setiap transaksi minimal Rp35.000.

Promo ini merupakan kesempatan emas untuk menikmati beragam konten menarik di Vision+ seperti original series terbaru, film box office Indonesia hingga pertandingan olahraga favorit, dengan harga yang lebih hemat.

Dapatkan cashback hingga Rp12.000 untuk setiap pembelian paket Vision+ apapun melalui GoPay. Simak cara mudahnya berikut:

1. Unduh aplikasi Vision+ atau klik kunjungi visionplus.id

2. Klik “Beli Paket”

3. Pilih paket sesuai kebutuhan

4. Pada saat checkout, pilih metode pembayaran GoPay

5. Selesaikan pembayaran dan nikmati cashback Rp12.000

Untuk pembelian paket Premium Sports, pelanggan dapat menikmati tayangan pertandingan olahraga dunia seperti MotoGP, WSBK, Formula E, BWF dan pertandingan olahraga lainnya di channel favorit seperti SPOTV, Soccer, Sportstars.

Selain itu, untuk pembelian paket Premium Movies, pelanggan bisa mendapatkan tayangan original series Vision+ beserta tayangan video-on-demand (VOD) beserta channel internasional lainnya yang tak kalah seru dan lengkap.