HOME SPORTS NETTING

Daftar 9 Wakil Indonesia yang Lolos 16 Besar Hong Kong Open 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Masih Tanpa Hambatan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |08:16 WIB
Daftar 9 Wakil Indonesia yang Lolos 16 Besar Hong Kong Open 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Masih Tanpa Hambatan
Anthony Ginting jadi salah satu wakil Indonesia di 16 besar Hong Kong Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

DAFTAR 9 wakil Indonesia yang lolos 16 besar Hong Kong Open 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Dua pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Ginting belum menemui hambatan berarti.

Anthony Ginting melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan wakil Prancis, Toma Junior Popov. Ginting memastikan kemenangan usai bermain tiga game 21-9, 12-21 dan 21-10.

Langkah positif juga ditunjukkan tunggal putra Indonesia lainnya yakni Jonatan Christie. Jojo -sapaan akrabnya- sukses menundukkan wakil Taiwan, Wang Tzu Wei dua game langsung 21-7 dan 21-10.

Sayang, kemenangan Ginting dan Jojo gagal diikuti Chico Aura Dwi Wardoyo. Chico dipaksa mengakui keunggulan wakil Thailand, Saran Jamsri (20-22, 17-21).

Beralih ke sektor putri, Gregoria Mariska Tunjung sukses mengalahkan wakil Taiwan di babak pertama. Gregoria menang mudah dua game 21-12 dan 21-8.

Telusuri berita Sport lainnya
