HOME SPORTS NETTING

Idolakan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sabar/Reza Sedih Kalahkan The Daddies di Babak Pertama Hong Kong Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |01:01 WIB
Idolakan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sabar/Reza Sedih Kalahkan The Daddies di Babak Pertama Hong Kong Open 2024
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KOWLOON – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses memenangkan perang saudara melawan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di babak pertama Hong Kong Open 2024. Sabar/Reza pun merasa campur aduk usai memenangkan laga itu.

Di satu sisi, Sabar/Reza merasa senang karena bisa melangkahkan kakinya ke babak 16 besar Hong Kong Open 2024. Tetapi, mereka juga merasa sedih karena mengalahkan ganda putra panutannya.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Sabar merasa sedih karena harus bertemu dengan idolanya di babak pertama turnamen itu. Menurutnya, The Daddies merupakan ganda putra yang selalu menginspirasi di dalam maupun luar lapangan.

“Pastinya memang disayangkan harus bertemu langsung dengan sesama Indonesia. Apalagi, Ahsan/Hendra adalah idola saya,” kata Sabar, dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (12/9/2024).

“Ahsan/Hendra selalu menjadi inspirasi kami. Konsistensi mereka ingin coba kami tiru. Kami tahu bagaimana cara disiplin dan maintain mereka ketika sama-sama latihan di dalam (pelatnas). Melihat keseharian sangat wajar kalau Daddies masih bisa eksis di turnamen level atas sampai hari ini,” sambungnya.

