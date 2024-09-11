Hasil Hong Kong Open 2024: Menang Dramatis atas Wakil India, Komang Ayu Melaju ke 16 Besar

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi, melaju ke babak kedua Hong Kong Open 2024. Komang Ayu mengandaskan wakil India yakni Tanya Hemanth di babak 32 besar.

Komang memastikan diri ke 16 besar usai menang dengan skor 21-16 dan 23-21. Laga tersebut berlangsung di Hong Kong Coliseum, Hong Kong, Rabu (11/9/2024) pagi WIB.

Pada laga tersebut, Komang tak menemui hambatan berarti. Hanya saja di gim kedua, ia nyaris perpanjang laga ke gim ketiga sebelum Komang melakukan aksi comeback.

Sejak awal laga, ia pun berhasil mendominasi jalannya laga. Gim pertama, ia memulai dengan keunggulan telak 10-2. Meski sempat dikejar hingga 10-6, tetapi Komang tetap unggul diinterval dengan skor 11-6.

Selepas interval, Komang tetap melaju hingga memastikan kemenangan di gim pertama. Pemain asal Bali itu membuka laga dengan keunggulan 21-16 hanya dalam waktu 15 menit.

Pada gim kedua, Komang mendapat perlawanan cukup sengit. Duel tersebut dimulai dengan permainan sengit hingga selalu imbang di kedudukan 10-10. Sayangnya Komang belum berhasil mengamankan interval gim kedua.