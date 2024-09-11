Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hong Kong Open 2024: Cuma Butuh 25 Menit, Gregoria Mariska Singkirkan Wakil Taiwan di Babak Pertama

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |18:15 WIB
Hasil Hong Kong Open 2024: Cuma Butuh 25 Menit, Gregoria Mariska Singkirkan Wakil Taiwan di Babak Pertama
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Hong Kong Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil melewati tantangan di babak pertama atau 32 besar Hong Kong Open 2024 dengan mudah.

Gregoria hanya perlu waktu 25 menit untuk mengalahkan wakil Taiwan, Lee Yu-Hsuan, dengan skor 21-12 dan 21-8. Laga itu digelar di Hong Kong Coliseum, Rabu (11/9/2024) sore WIB.

Gregoria Mariska Tunjung

Jalannya Pertandingan

Gregoria memulainya dengan cukup baik. Pemain ranking tujuh dunia itu ungguli Yu-Hsuan dengan skor 8-5.

Gregoria tampak nyaman dalam melancarkan serangannya ke pertahanan Yu-Hsuan. Hasilnya, pemain andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul di interval gim pertama dengan skor meyakinkan 11-5.

Usai jeda, Gregoria masih mendominasi laga dan memperlebar keunggulannya menjadi 18-10. Dia pun tidak menyia-nyiakan momentum yang ada dan menutup gim pertama dengan skor 21-12.

Halaman:
1 2
