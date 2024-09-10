Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Jumlah Atlet dari 39 Kontingen di PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kirim 1.210 Atlet, Jawa Barat Paling Banyak!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |07:08 WIB
Daftar Jumlah Atlet dari 39 Kontingen di PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kirim 1.210 Atlet, Jawa Barat Paling Banyak!
PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/@ponxxiaceh)
A
A
A

DAFTAR jumlah atlet dari 39 kontingen di PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kontingen Jawa Barat jadi yang paling banyak mengirim atletnya ke PON XXI Aceh-Sumut 2024 dengan total jumlah 1.210 atlet.

Ya, gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 resmi dibuka kemarin, Senin 9 September 2024 malam WIB. Sebanyak 39 kontingen akan ikut serta di multievent olahraga terbesar di Indonesia tersebut.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Ke-39 kontingen tersebut terdiri dari 38 provinsi di Indonesia dan satu lagi berasal dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Total, ada 12.919 atlet yang akan berpartisipasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang terdiri dari 6.625 atlet di wilayah Sumatera Utara dan 6.294 atlet di wilayah Aceh.

Sebanyak 34 cabang olahraga (cabor) akan dipertandingkan di wilayah Sumut. Sementara itu, wilayah Aceh akan mempertandingkan 33 cabor.

Jawa Barat memiliki atlet paling banyak di PON XXI Aceh-Sumut 2024. Meski bukan tuan rumah, Jabar mengirimkan wakil terbanyak dengan total 1.210 atlet yang terdiri dari 637 atlet di wilayah Sumut dan 573 di Aceh.

Sementara itu, Sumut memiliki atlet terbanyak kedua dengan jumlah 1.153 atlet. Pada wilayah mereka sendiri, ada 700 atlet yang akan tampil, sementara 453 atlet lainnya akan berlaga di Aceh.

Lalu, tuan rumah Aceh menempati urutan ketiga atlet terbanyak. Mereka mengirimkan 1.070 atlet yang terdiri dari 465 di wilayah Sumut dan 605 di Aceh.

Sedangkan DKI Jakarta, mereka ada di urutan keempat dengan total 1.047 atlet. Lalu, ada Jawa Timur yang ada di posisi lima besar dengan total 885 atlet.

Untuk perwakilan paling sedikit ada Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ikut berpartisipasi di PON XXI Aceh-Umut 2024. Mereka hanya memiliki 12 atlet yang terdiri dari enam atlet di Sumut dan enam di Aceh.

Halaman:
1 2
