HOME SPORTS NETTING

Kisah Mathias Boe, Legenda Denmark yang Sebut Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sebagai Pebulutangkis Terbaik Sepanjang Masa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |13:38 WIB
Kisah Mathias Boe, Legenda Denmark yang Sebut Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sebagai Pebulutangkis Terbaik Sepanjang Masa
Mathias Boe lempar pujian untuk Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/@mathias.boe)
A
A
A

KISAH Mathias Boe menarik untuk diulas. Sebab, legenda Denmark itu sebut Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan sebagai pebulutangkis terbaik sepanjang masa.

Seperti diketahui, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan adalah pasangan ganda putra terbaik Indonesia. Dipasangkan sejak 2013, pasangan berjuluk The Daddies ini telah meraih banyak sekali prestasi yang membuat mereka menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Tercatat, Ahsan/Hendra pernah mempersembahkan medali emas di ajang Asian Games. Mereka juga pernah meraih gelar All England yang merupakan turnamen bulutangkis tertua di dunia.

Di samping itu, duet Mohammad Ahsan dengan Hendra Setiawan juga banyak meraih gelar di turnamen BWF. Di antaranya menjadi juara dunia sebanyak 3 kali, yakni pada 2013, 2015, dan juga 2019.

Satu-satunya prestasi bergengsi yang belum bisa mereka persembahkan adalah medali emas Olimpiade. Padahal di Olimpiade Tokyo 2020, mereka hampir saja mampu meraihnya.

Nahas, Ahsan/Hendra tumbang di babak semifinal. Mereka harus meraih hasil nihil setelah kalah dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik di perebutan medali perunggu.

Meski begitu, Ahsan/Hendra tetap menjadi salah satu ganda putra terbaik dunia. Hal itu bahkan diakui langsung oleh salah satu legenda bulutangkis Denmark, Mathias Boe.

Ya, Mathias Boe dapat dibilang sebagai salah satu rival dari The Daddies. Saat masih aktif bermain, Boe banyak menyulitkan para pasangan ganda putra dunia, termasuk The Daddies.

