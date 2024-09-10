Advertisement
MOTOGP

Francesco Bagnaia Akui Kehebatan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |02:22 WIB
Francesco Bagnaia Akui Kehebatan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024
Francesco Bagnaia (kanan) mengakui keunggulan Marc Marquez (tengah) di MotoGP San Marino 2024 (Foto: Instagram/@motogp)
MISANO ADRIATICO - Francesco Bagnaia mengakui kehebatan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024. Ia hanya bisa pasrah kalah dari calon rekan setimnya musim depan itu.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu meraih posisi kedua di MotoGP San Marino 2024. Balapan berlangsung di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Minggu 8 September 2024 malam WIB.

Marc Marquez

Bagnaia yang memulai balapan dari grid pertama harus kehilangan podium tertinggi. Sempat memimpin balapan, pembalap asal Italia itu disalip The Baby Alien di lap ke-10.

Juara dunia bertahan itu berupaya untuk mengejar tetapi Marquez terlalu cepat. Akhirnya, Bagnaia mengakui kehebatan pembalap tim Gresini Racing itu dalam balapan tersebut.

"Tentu saja ini berjalan lebih baik daripada saat sprint, karena saya memiliki peluang untuk menang di sana, tetapi saya tidak memanfaatkannya. Tidak mungkin lebih dari posisi kedua," kata Bagnaia dikutip dari Speedweek, Selasa (10/9/2024).

"Marc sangat kuat dalam kondisi seperti ini. Tapi kami akan menyerang lagi lain kali dan mencoba untuk menang.” Imbuh pria berusia 27 tahun itu.

Halaman:
1 2
