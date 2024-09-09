Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Buka Peluang Kejar Tiket Olimpiade Los Angeles 2028

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |00:02 WIB
Anthony Ginting Buka Peluang Kejar Tiket Olimpiade Los Angeles 2028
Anthony Sinisuka Ginting tak menampik ingin tampil di Olimpiade Los Angeles 2028 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Anthony Sinisuka Ginting tak menutup kemungkinan masih mengejar impian tampil di Olimpiade Los Angeles 2028. Ia tampak ingin menebus kegagalan di dua kesempatan sebelumnya.

Usai gagal total di Olimpiade Paris 2024, Ginting mencoba sekuat tenaga untuk move on. Apalagi di ajang kali ini, ia langsung tersingkir di babak penyisihan grup.

Anthony Sinisuka Ginting

Hasil kurang memuaskan ini membuat Ginting merasa kecewa besar. Pasalnya persiapan untuk tampil di Olimpiade Paris tidaklah main-main. Ia menguras banyak tenaga dan waktu untuk bisa meraih hasil maksimal.

Sayangnya impian Ginting untuk memboyong medali lagi di Olimpiade harus kandas. Namun, pemain asal Cimahi itu menegaskan jika kesempatan Olimpiade LA 2028 masih terbuka, ia akan mencobanya kembali.

"Ya seperti yang kemarin dibilang kan ya, anggap yang kemarin itu (Paris) terakhir begitu ya. Jadi maksudnya saya pribadi juga ngasih all out semuanya, segala macam," ucap Ginting saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu 4 September 2024.

"Tapi ya enggak ada menutup kemungkinan juga bisa kompetisi lagi, bisa pertandingan lagi di LA nanti," tambah pemain berusia 27 tahun itu.

Halaman:
1 2
