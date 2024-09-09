Alasan Marc Marquez Ajak Kru Repsol Honda Rayakan Kemenangan di MotoGP Aragon 2024

Marc Marquez tak hanya merayakan kemenangan bersama tim Gresini Racing tetapi juga Repsol Honda (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MISANO ADRIATICO – Marc Marquez mengonfirmasi sempat mendatangi garasi tim Repsol Honda untuk merayakan kemenangannya pada MotoGP Aragon 2024. Namun, pembalap tim Gresini Racing itu menyatakan tidak ada maksud merendahkan di balik inisiatifnya.

Marquez sukses memenangi balapan di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, pekan lalu. Itu merupakan kemenangan pertamanya setelah terakhir kali pada Oktober 2021 atau saat masih bersama Honda.

Jelang MotoGP San Marino 2024, Marquez disebut-sebut menghampiri garasi tim Repsol Honda untuk merayakan kemenangan bersama tim lamanya. Hal itu memunculkan perdebatan di antara penggemar MotoGP.

Pembalap asal Spanyol tersebut lalu mengonfirmasi memang mendatangi tim Repsol Honda untuk merayakan kemenangan. Ia tidak bermaksud meledek, melainkan ingin berterima kasih kepada tim lamanya.

“Ya, saya pergi ke garasi Repsol Honda dan mengumpulkan semua teknisi dan saya katakan kepada mereka untuk merasa jadi bagian dari kemenangan ini,” ujar Marquez, mengutip dari Crash, Senin (9/9/2024).

“Tidak hanya Santi (Hernandez, mantan kepala krunya), tetapi mereka semua juga menderita bersama saya. Mereka banyak membantu saya di momen-momen gelap,” imbuh pria berusia 31 tahun itu.