HOME SPORTS SPORT LAIN

Kejutan! Peraih Emas Olimpiade Paris 2024 Veddriq Leonardo Gagal Sabet Emas di Nomor Speed Relay Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |23:47 WIB
Kejutan! Peraih Emas Olimpiade Paris 2024 Veddriq Leonardo Gagal Sabet Emas di Nomor Speed Relay Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024
Veddriq Leonardo harus puas meraih medali perunggu untuk Kalimantan Barat di nomor speed relay putra pada ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Logo PON 2024)
VEDDRIQ Leonardo gagal membawa Kalimantan Barat meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Veddriq dan kawan-kawan harus puas meraih medali perunggu di nomor speed relay putra.

Veddriq yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 menjadi harapan besar bagi Kalimantan Barat untuk merebut emas. Namun, pada nomor speed relay putra ini, Veddriq tidak bisa sendiri.

 

Bersama Ryan Ramadhani dan Dony Kurniawan, Veddriq membawa timnya terhenti di semifinal. Pada babak tersebut mereka kalah dari Sumatera Utara yang sukses merebut medali emas.

Namun, pada perebutan medali perunggu, Veddriq dkk berhasil mengatasi perlawanan Jawa Barat di komplek Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh (Minggu 8/9/2024). Pada laga tersebut Kalimantan Barat mencatatkan waktu tercepat dengan raihan 16,783 detik.

Sedangkan Jawa Barat gagal membawa pulang medali karena kalah dari Veddriq dkk dengan raihan waktu 18,866 detik. Tim Jawa Barat tersebut terdiri dari Muhammad Iqbal Kamran, Alpian Zuri, dan Rahajati Nursyamsa.

Sementara itu, medali emas diraih oleh kontingen Sumatera Utara. Sedangkan medali perak diamankan oleh kubu Jawa Tengah yang salah satunya diwakili oleh Kiromal Katibin.

Halaman:
1 2
