Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu 8 September 2024 Pukul 12.00 WIB: Aceh Melesat ke 3 Besar, Geser Sumatera Utara!

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu 8 September 2024 pukul 12.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Kini, kontingen Aceh berhasil melesat ke posisi ketiga.

Sejumlah kontingen berhasil menambah pundi-pundi medalinya pada hari ini. Alhasil, perubahan posisi terjadi di tabel klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 saat ini.

Tetapi, posisi pertama dan kedua tidak berubah. Masih ada Jawa Timur yang memimpin, lalu diikuti Jawa Barat di posisi kedua.

Jawa Timur sendiri total sudah meraih 30 medali dengan rincian 13 emas, 7 perak, dan 10 perunggu. Sementara Jawa Barat, mereka sudah mengoleksi 11 medali emas, 12 perak, dan 14 perunggu.

Perubahan terjadi di posisi ketiga. Kini, ada Aceh yang baru saja melesat naik dua posisi usai berhasil menambah pundi-pundi medalinya. Total, Aceh sudah meraih 17 medali dengan rincian ada 8 emas, 5 perak, dan 4 perunggu.

Dengan naiknya Aceh ke posisi ketiga, tuan rumah lain dari PON XXI Aceh-Sumut 2024 pun harus turun 1 peringkat. Ya, Sumatera Utara kini bergeser ke urutan keempat dengan raihan 8 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.

Posisi lima besar pun dilengkapi oleh DKI Jakarta. Mereka total meraih 30 medali, dengan rincian 7 emas, 17 perak, dan 6 perunggu.