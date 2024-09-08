Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sanjung Habis Jorge Martin yang Menangi Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Dia Melakukannya dengan Sempurna!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |08:54 WIB
Marc Marquez Sanjung Habis Jorge Martin yang Menangi Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Dia Melakukannya dengan Sempurna!
Marc Marquez bersama Jorge Martin. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Ducati, Marc Marquez, sanjung habis Jorge Martin yang menangi sprint race MotoGP San Marino 2024. Marquez takjub Martin tampil begitu sempurna dalam balapan itu.

Ya, Jorge Martin menggila di MotoGP San Marino 2024. Start dari posisi keempat, Jorge Martin bisa melesat cepat ke depan hingga akhirnya menang dalam sesi sprint race yang digelar di Sirkuit San Marino, Misano, Italia, pada Sabtu 7 September 2024 malam WIB.

Jorge Martin

Menurut Marquez, Martin benar-benar tampil sempurna dalam balapan itu. Marquez pun menilai kemenangan ini jadi penting bagi Martin usai dalam beberapa waktu harus terus finis sebagai runner-up.

Salah satu momen itu terjadi di MotoGP Aragon 2024 yang digelar pada akhir pekan lalu. Kala itu, Jorge Martin kalah saing dengan Marc Marquez yang bisa menang sempurna di MotoGP Aragon 2024 dengan naik podium pertama di sprint race dan juga balapan utama.

“Yah, dia (Jorge Martin) melakukannya dengan sempurna,” ujar Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu (8/9/2024).

