Marc Marquez Ungkap Kendalanya di Sprint Race MotoGP San Marino 2024

MARC Marquez mengungkapkan kendalanya di Sprint Race MotoGP San Marino 2024. The Baby Alien mengatakan dirinya memiliki beberapa gangguan diantaranya suhu panas di lintasan.

Sprint Race MotoGP San Marino 2024 berlangsung di Sirkuit Misano, Sabtu 7 September 2024 malam WIB. Rider asal Spanyol itu hanya mampu finis di posisi kelima pada sesi sprint race tersebut.

"Ini karena aerodinamika di satu sisi, tetapi juga suhu panas di sisi lain," ujar Marquez dilansir dari laman Speedweek.

BACA JUGA:

"Dalam panas ini, ban juga menjadi sangat panas dan tekanannya meningkat. Roda terkunci dan jika Anda mengemudi di belakang musuh, Anda harus mengerem lebih awal," ujarnya lagi.

Mengaspal di Sirkuit Misano di sesi sprint race, Marc Marquez memang terlihat cukup kesulitan bersaing di posisi depan. Untuk itu, ia pun menyadari posisi kelima menjadi tempat terbaik baginya di Sprint Race kali ini.