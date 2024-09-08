Finis Kelima di Sprint Race MotoGP San Marino 2024, Marc Marquez Akui Kurang Maksimal

MARC Marquez memberikan komentar usai hanya finis kelima di Sprint Race MotoGP San Marino 2024. Rider Gresini Racing itu mengakui dirinya kurang tampil maksimal di lintasan.

Mengaspal di Sirkuit Misano, Sabtu 7 September 2024, The Baby Alien terlihat kesulitan bersaing di posisi depan. Untuk itu, Marc Marquez pun menyadari posisi kelima menjadi tempat terbaik baginya di Sprint Race kali ini.

"Saya tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di depan. Tetapi jika bisa memperbaikinya, saya yakini bisa lebih baik di balapan utama," ujar Marc Marquez dilansir dari laman Speedweek.

Marc Marquez menyebut beberapa faktot yang membuatnya kesulitan di Sprint Race MotoGP San Marino 2025. Salah satunya, The Baby Alien mengatakan dirinya cukup terkendala dengan suhu panas di lintasan.

"Ini karena aerodinamika di satu sisi, tetapi juga suhu panas di sisi lain," ujar Marquez lagi.