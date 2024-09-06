Marc Marquez Bertekad Lanjutkan Tren Positifnya ke MotoGP San Marino 2024

MISANO ADRIATICO - Marc Marquez datang dengan kepercayaan diri yang meningkat untuk menatap MotoGP San Marino 2024 setelah meraih kesuksesan besar di GP Aragon pada akhir pekan lalu. Pembalap tim Gresini Racing itu bertekad melanjutkan tren positifnya.

The Baby Alien berhasil meraih kemenangan sempurna di MotoGP Aragon 2024. Ia menjadi yang tercepat di semua sesi latihan dan mengamankan pole position sebelum akhirnya finis sebagai pemenang sprint dan balapan utama.

Yang lebih pentingnya lagi, Marquez sukses mengakhiri puasa kemenangan yang sudah dijalani sejak 1043 hari yang lalu. Uniknya, kali terakhir pria asal Spanyol itu menang adalah di MotoGP Emilia Romagna 2021, yang digelar di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia.

Oleh karena itu, Marquez tak memungkiri menatap balapan MotoGP San Marino 2024 dengan lebih percaya diri. Pembalap berusia 31 tahun itu ingin memanfaatkan momentum kemenangannya untuk terus mendapatkan hasil positif.

“Mengetahui Anda lebih cepat dari yang lain membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Saya sekarang telah mencapai tujuan saya untuk menang. Kami harus mengambil momentum ini setelah Aragon,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat (6/9/2024).

Kendati demikian, juara dunia MotoGP enam kali itu tak ingin berekspektasi tinggi di Misano pada akhir pekan ini. Sebab, beda dari Sirkuit MotorLand Aragon yang berputar ke arah kiri dan menjadi spesialisasinya, trek di sini mengarah ke kanan.