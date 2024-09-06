Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Tak Ingin Pensiun dari MotoGP Tanpa Gelar Juara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |00:06 WIB
Jorge Martin Tak Ingin Pensiun dari MotoGP Tanpa Gelar Juara
Jorge Martin masih berambisi kejar gelar juara MotoGP (Foto: Pramac Racing)
A
A
A

PEMBALAP Pramac Ducati, Jorge Martin, mengungkapkan ketakutan terbesar dalam hidupnya saat ini. Dia mengaku takut pensiun sebagai seorang pembalap yang tak memiliki gelar juara MotoGP.

Hanya butuh tiga musim saja bagi Martin untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP sejak promosi dari Moto2 pada 2021 lalu. Dia menunjukkan perlawanan ketat kepada sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, pada musim 2023 hingga akhir musim.

Namun sayang, beberapa kesalahan yang berujung pada kecelakaan di akhir musim membuat Martin terpaksa gigit jari. Dia kalah dari Bagnaia dan berakhir sebagai runner up MotoGP 2023.

Kini, Martinator -julukan Martin- kembali berada di jalur perebutan gelar juara MotoGP 2024. Jatuhnya Bagnaia dalam balapan utama GP Aragon 2024 membuatnya memiliki keunggulan 23 poin di puncak klasemen.

 BACA JUGA:

Kendati sudah membuktikan diri bisa bersaing di papan atas dalam dua musim terakhir, Martin ternyata sangat takut tak mampu mendapatkan gelar juara MotoGP hingga akhir kariernya. Bahkan, saat ini dirinya bisa terguncang jika tak memenangkan balapan.

“Ketakutan terbesar saya saat ini, menurut saya, adalah pensiun tanpa memenangkan Kejuaraan Dunia MotoGP,” kata Martin dilansir dari Motosan, Kamis (5/9/2024).

“Ini mungkin ketakutan terbesar saya saat ini, mungkin dalam beberapa tahun ke depan saya tidak akan melihatnya seperti itu, tapi sekarang ini adalah ketakutan terbesar saya. Atau bagaimana tidak menang itu bisa mempengaruhi saya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
