5 Pebulu Tangkis Indonesia Pemeluk Agama Islam yang Mantap Berhijrah, Nomor 1 Juara Dunia 3 Kali!

5 pebulu tangkis Indonesia pemeluk agama Islam yang mantap berhijrah akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada pemain bulu tangkis yang sukses mengukir karier fantastis hingga menyabet 3 gelar juara dunia!

Ya, keputusan besar kerap diambil pebulu tangkis dalam kehidupannya. Beberapa pebulu tangkis Muslim Tanah Air pun turut melakukan hal tersebut dengan memutuskan berhijrah.

Sejumlah pemain terlihat mengubah gaya penampilannya saat bertanding usai memutuskan berhijrah. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulu tangkis Indonesia pemeluk agama Islam yang mantap berhijrah:

5. Adriyanti Firdasari





Salah satu pebulu tangkis Indonesia pemeluk agama Islam yang mantap berhijrah adalah Adriyanti Firdasari. Keputusan itu diambilnya pada 2016.

Kala itu, Firdasari memutuskan hijrah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Dia pun mulai mengenakan hijab untuk menutup auratnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Rian Agung Saputro





Kemudian, ada Rian Agung Saputro. Pemain spesialis nomor ganda putra ini juga mantap berhijrah, bahkan saat masih aktif bermain bulu tangkis.

Keputusannya berhijrah terlihat dari penampilannya saat bertanding. Rian lebih menutupi rapat bagian auratnya sehingga bertanding dengan mengenakan celana panjang.