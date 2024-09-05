Berstatus Pasangan Baru, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Akui Tak Sangka Langsung Raih 2 Gelar Juara

JAKARTA – Pasangan baru Indonesia di sektor ganda campuran, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, mengaku tak sangka bisa langsung merebut dua gelar juara secara beruntun di dua turnamen debut mereka. Namun, Felisha sendiri mengaku ada peran Jafar yang membuat permainan mereka begitu padu dan luar biasa.

Jafar/Felisha memulai debut mereka sebagai pasangan di ajang Indonesia International Challenge 2024 yang digelar di Pekanbaru, Riau, pada 20-25 Agustus lalu. Hasilnya, mereka langsung menjadi juara setelah mengalahkan sang senior, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, di partai final dengan skor 21-18 dan 21-10.

Sepekan kemudian, Jafar/Felisha kembali tampil cemerlang dalam Indonesia Masters Super 100 2024 yang dihelat di lokasi yang sama. Lagi-lagi mereka naik podium pertama setelah membungkam Adnan/Indah, di partai pamungkas dengan skor 21-11 dan 21-19.

Karena itu, Jafar/Felisha tak menyangka bisa juara berturut-turut dalam dua turnamen pertama mereka sebagai pasangan. Terlebih lagi bagi Felisha pribadi, biasanya dia masih kerap kesulitan untuk bisa bersaing di level turnamen tersebut.

“Kalau saya sendiri sih enggak nyangka ya karena biasanya saya main di level itu, ya masih berat juga. Tapi ini bisa juara dua kali, pastinya bersyukur banget,” kata Felisha kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Untuk diketahui, sebelumnya Jafar berduet dengan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Sementara Felisha berpasangan dengan Marwan Faza.