HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters Super 100 2024: Jafar/Felisha Sabet Gelar Juara Usai Kalahkan Adnan/Indah

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |14:32 WIB
Hasil Indonesia Masters Super 100 2024: Jafar/Felisha Sabet Gelar Juara Usai Kalahkan Adnan/Indah
Jafar/Felisha di podium juara Indonesia Masters Super 100 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PASANGAN Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses memenangi perang saudara melawan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil di partai final ganda campuran Indonesia Masters Super 100 2024. Jafar/Felisha menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-19.

Berlangsung di GOR Remaja, Pekanbaru, Riau, Minggu (1/9/2024) siang WIB, Jafar/Felisha memulai laga dengan sangat baik. Dengan nyaman mereka mencuri poin demi poin dari Adnan/Indah sehingga memimpin dengan skor 8-2.

Jafar/Felisha tampak nyaman dalam melancarkan serangannya ke pertahanan Adnan/Indah. Hasilnya, mereka pun unggul telak di interval gim pertama dengan skor 11-4.

Usai interval, Jafar/Felisha tidak menurunkan irama permainannya. Mereka masih mendominasi pertandingan dan terus memperlebar keunggulannya atas Adnan/Indah menjadi 15-9.

Situasi ini praktis membuat Adnan/Indah kesulitan. Terlihat juga mereka cukup sulit untuk keluar dari tekanan yang ada. Pada akhirnya, Jafar/Felisha menutup gim kedua dengan kemenangan 21-11.

Di gim kedua, Adnan/Indah mencoba untuk bangkit dari kekalahan. Namun, Jafar/Felisha masih menunjukan taringnya.

