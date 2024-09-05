Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Curhat soal Momen Kelahiran Putra Pertamanya Bersama Shanju: Tegang dan Penuh Haru

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |00:00 WIB
Jonatan Christie Curhat soal Momen Kelahiran Putra Pertamanya Bersama Shanju: Tegang dan Penuh Haru
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie menceritakan soal pengalaman menemani sang istri, Shania Junianatha (Shanju) saat lahiran anak pertama mereka. Dalam momen itu, Jonatan merasakan berbagai macam hal, mulai dari tegang sampai terharu.

Seperti diketahui, Jonatan dan Shanju dikaruniai buah hati pertama dalam pernikahan mereka pada Sabtu, 24 Agustus 2024 lalu. Anak berjenis kelamin laki-laki itu mereka beri nama, Leander Jayden Christie.

Kurang dari seminggu sang istri melahirkan, Jojo -sapaan Jonatan- pun memutuskan untuk mundur dari turnamen Japan Open 2024. Keputusan itu dibuatnya karena ingin menemani Shanju melahirkan buah hati pertama mereka setelah mereka menikah pada 1 Desember 2023 lalu.

Pemain ranking tiga dunia itu pun menceritakan bagaimana dirinya sempat nervous ketika ingin menemani istrinya melahirkan. Terlebih lagi, dia tak bisa menemaninya langsung di dalam ruang operasi.

Jonatan Christie

“Cukup nervous awalnya tapi ya saya tahu kan Shania seperti apa. Waktu itu tuh saya enggak boleh masuk ruang operasi karena ada satu dan lain hal, jadi saya harus nunggu,” kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Jonatan pun merasa sedih ketika melihat Shanju menangis saat masuk ke ruang operasi. Pasalnya, dia tak tega melihat mantan member grup musik JKT48 itu berjuang melahirkan anak pertamanya sendirian.

Halaman:
1 2
