HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP, Gigi DallIgna: Cara Terbaik Rayakan Kembalinya Seorang Juara!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |08:52 WIB
Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP, Gigi DallIgna: Cara Terbaik Rayakan Kembalinya Seorang Juara!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

BOS Ducati, Gigi DallIgna, komentari kesuksesan Marc Marquez hentikan puasa kemenangan di MotoGP. Menurut DallIgna, Marquez telah merayakan dengan baik kembalinya seorang juara dunia di MotoGP dengan meraih kemenangan sempurna di MotoGP Aragon 2024.

Ya, Marquez tampil menggila sepanjang akhir pekan MotoGP Aragon 2024. Pertama, dia sukses menguasai latihan bebas. Lalu, tren positifnya berlanjut ke sesi kualifikasi di mana dirinya jadi yang tercepat sehingga mengamankan pole position.

Marc Marquez

Memulai balapan dari posisi terdepan, Marquez mampu memanfaatkannya dengan baik. Dia pun menang di sesi sprint race dan juga balapan utama MotoGP Aragon 2024.

Pencapaian ini terasa makin luar biasa bagia Marquez karena membuatnya menghentikan puasa kemenangan yang sudah berlangsung begitu lama. Ini jadi kemenangan pertamanya sejak 1.042 hari lalu di MotoGP San Marino 2021.

Halaman:
1 2

