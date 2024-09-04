Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2024: Putri KW Tembus 16 Besar Usai Bungkam Pemain Korea Selatan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |09:50 WIB
Hasil Taipei Open 2024: Putri KW Tembus 16 Besar Usai Bungkam Pemain Korea Selatan
Putri KW sukses melaju ke 16 besar Taipei Open 2024 (Foto: PBSI)




TAIPEI – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) sukses menembus 16 besar Taipei Open 2024 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu mengalahkan Kim Ga-ram di babak 32 besar Taipei Open 2024 dengan skor 21-23, 21-16, dan 21-13.

Berlangsung di Taipei Arena, Taiwan, Rabu (4/9/2024) pagi WIB, Putri KW tampil cukup baik menghadapi Kim. Pada gim pertama, ia sebetulnya punya awalan yang positif.

Putri KW (Foto: PBSI)

Putri langsung tancap gas dengan keunggulan 5-0. Tanpa kesulitan berarti, perempuan asal Tangerang itu memimpin 11-3 atas Kim saat interval.

Namun, usai interval, Putri mendapat perlawanan dari Kim. Kali ini giliran perempuan berusia 22 tahun itu yang tampil goyah dan kerap kesulitan meladeni permainan lawan.

Alhasil keunggulan Putri dikejar dan kedudukan menjadi imbang 13-13. Kondisi ini membuat keadaan menjadi imbang. Kedua pemain sama-sama ngotot untuk memenangi laga.

Keduanya pun sempat imbang 20-20 di pengujung laga. Akan tetapi, pada akhirnya Putri harus mengakui keunggulan wakil Korea Selatan itu di gim pertama dengan skor 21-23.

Halaman:
1 2
