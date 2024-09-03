Advertisement
SPORT LAIN

Kisah Haru Saptoyogo Purnomo, Pengidap Cerebral Palsy Peraih Medali Pertama Indonesia di Paralimpiade Paris 2024

Cahyo Yulianto-Selasa, 03 September 2024 |02:07 WIB
Kisah Haru Saptoyogo Purnomo, Pengidap Cerebral Palsy Peraih Medali Pertama Indonesia di Paralimpiade Paris 2024
Saptoyogo Purnomo menyimpan kisah haru sebagai penyumbang medali emas pertama Indonesia (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

KISAH haru Saptoyogo Purnomo menarik untuk diulas. Sebab, atlet pengidap cerebral palsy itu sukses meraih medali pertama untuk Indonesia di ajang Paralimpiade Paris 2024.

Saptoyogo keluar sebagai runner-up dan meraih medali perak pada partai final nomor 100 meter putra klasifikasi T37 yang digelar pada Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB. Ia sukses mencatatkan waktu hanya 11,26 detik saja.

Saptoyogo Purnomo

Sapto tercatat hanya kalah dari Ricardo Gomes yang mencatatkan waktu sedikit lebih cepat, yakni 11,07 detik. Ia resmi menjadi peraih medali pertama bagi Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024.

Menariknya, Sapto sukses melampaui target yang diberikan. Di mana, ia hanya dibebankan untuk meraih medali perunggu.

Terlebih, catatan waktu 11,26 detik itu juga sukses mengalahkan rekor Asia yang sebelumnya dicetak olehnya juga, yakni 11,28 detik. Tak ayal, kebahagiaan, haru, serta bangga menyelimuti Sapto.

Terlebih, sejak kecil sang atlet lahir sudah dengan ketidaksempurnaan. Saptoyogo lahir dengan mengidap cerebral palsy, yakni kelainan otak yang membuatnya kesulitan mengatur anggota tubuhnya, khususnya sebelah kanan.

Karena kelainan cerebral palsy ini, sejak kecil Sapto sering mendapat ejekan dari kawan-kawannya. Hal ini bahkan sempat membuatnya rendah diri dan tak mau untuk bergerak maju.

