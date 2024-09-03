Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ogah Jemawa, Marc Marquez Enggan Mimpikan Gelar Juara MotoGP 2024 Usai Menggila di Aragon

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:54 WIB
Ogah Jemawa, Marc Marquez Enggan Mimpikan Gelar Juara MotoGP 2024 Usai Menggila di Aragon
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

ARAGON – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, ogah jemawa usai menggila di MotoGP Aragon 2024. Dia pun enggan memimpikan gelar juara MotoGP 2024.

Ya, Marquez sukses merajai MotoGP Aragon 2024 akhir pekan lalu. Dia berhasil menjadi pemenang pada sprint race dan juga balapan utama.

Marc Marquez

Marquez tampil perkasa dalam seri balapan MotoGP ke-12 tahun ini yang digelar di Sirkuit MotorLand Aragon. Pembalap 31 tahun itu meraih pole position pada sesi kualifikasi, kemudian finis terdepan pada sprint race, dan menutupnya dengan kemenangan pada balapan utama.

Hasil tersebut membuatnya kini menduduki posisi ketiga di klasemen sementara MotoGP 2024 dengan total 229 poin. Dia hanya terpaut 70 poin dari pemuncak klasemen saat ini, Jorge Martin (Prima Pramac) dengan 299 poin.

Perbedaan poin yang tidak terlalu jauh itu tak membuatnya jemawa dan bermimpi tinggi untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara dengan Martin dan juga Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di posisi kedua sementara. Marquez mengatakan bahwa dirinya masih jauh dari gelar juara musim ini.

"Tidak, saya masih jauh (dari gelar juara musim ini). Saya mungkin akan kehilangan poin cukup banyak ke depannya, saya masih jauh dari gelar itu," ungkap Marquez, dilansir dari Crash, Selasa (2/9/2024).

Halaman:
1 2
