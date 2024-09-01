Bahagianya Marc Marquez Jadi Pemenang Sprint Race MotoGP Aragon 2024

ALCANIZ - Marc Marquez mengungkapkan rasa gembiranya usai berhasil mengunci kemenangan di Sprint Race MotoGP Aragon 2024. Pembalap tim Gresini Racing itu mengaku sangat senang karena akhirnya bisa kembali mencicipi podium pertama setelah sekian lama.

Marquez tampil ciamik pada sesi Sprint Race yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Sabtu 31 Agustus 2024 malam WIB. The Baby Alien menjadi yang terdepan dengan mengasapi Jorge Martin dan Pedro Acosta.

Kemenangan yang sangat spesial bagi Marquez karena akhirnya kembali merasakan podium pertama setelah sekian lama. Ini juga menjadi kemenangan pertamanya di Sprint Race MotoGP sejak 2023.

“Saya sangat senang,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Minggu (1/9/2024).

“Sulit untuk tersenyum dan menikmatinya karena kami tahu hari terpenting adalah besok (hari ini),” lanjut pria asal Spanyol itu.

Marquez sadar ini hanyalah kemenangan di sesi Sprint Race. Namun menurutnya, kemenangan ini sangat berarti dan dia puas dengan kinerja timnya.