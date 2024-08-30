Penyebab Rehan Naufal/Lisa Ayu Kalah Dramatis dari Pasangan Tuan Rumah di 16 Besar Korea Open 2024

PENYEBAB ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, kalah dramatis dari pasangan tuan rumah, Kim Won Ho/Jeong Na Eun, di 16 besar Korea Open 2024 terungkap. Mereka menyebut kekalahan itu terjadi karena mereka bermain terlalu terburu-buru di poin-poin kritis.

“Tadi kami bermain kurang tenang. Beberapa kali bermain terlalu terburu-buru sehingga pukulannya mengambang. Hal ini membuat permainan kami malah jadi tidak enak sendiri, terutama di poin-poin terakhir,” kata Rehan dilansir dari rilis PBSI, Jumat (30/9/2024).

Rehan/Lisa sebenarnya tampil apik di awal pertandingan sehingga bisa unggul 6-3 dan 11-7 di interval gim pertama. Walau tuan rumah sempat mengejar di angka 13-13 dan 19-19, mereka berhasil mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, Rehan/Lisa sangat kewalahan meladeni serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kim/Jeong. Alhasil, mereka tertinggal jauh 7-13 dan 9-16 sampai akhirnya kalah telak 10-21.

Pasangan Pelatnas PBSI itu pun terus memimpin di gim ketiga hingga mencapai skor 17-13. Sayangnya, mereka malah lengah di poin-poin kritis dan akhirnya Kim/Jeong menyamakan skor menjadi 17-17 dan 20-20 hingga menang 23-21.

“Bicara peluang sebenarnya ada. Tetapi kadang-kadang ada faktor kurang tenang dan bermain terburu-buru. Kami jadi malah mati sendiri,” jelas Rehan.