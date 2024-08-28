Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Reaksi Rizki Juniansyah jika Harus Naik Kelas di Olimpiade Los Angeles 2028

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:01 WIB
Reaksi Rizki Juniansyah jika Harus Naik Kelas di Olimpiade Los Angeles 2028
Rizki Juniansyah kala mentas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Lifter kebanggaan Indonesia, Rizki Juniansyah, bereaksi soal peluanganya naik kelas di Olimpiade Los Angeles 2028. Dia mengaku tak masalah jika nantinya tampil di kelas yang berbeda pada Olimpiade Los Angeles 2028.

Rizki Juniansyah mengungkapkan bahwa nantinya akan ada perbedaan kategori kelas yang dipertandingkan pada Olimpiade Los Angeles 2028. Menurutnya, perubahan ini di antaranya adanya kelas 77 kg dan 85 kg yang sebelumnya tidak ada di Olimpiade Paris 2024.

Rizki Juniansyah

Rizki mengatakan penambahan kelas untuk Los Angeles 2028 akan diumumkan saat Kejuaraan Dunia Angkat Besi di Bahrain pada Desember 2024. Dia pun mengungkapkan bahwa nantinya, dirinya akan tampil di kelas 77 kg, tidak lagi di 73 kg, di mana dirinya meraih emas pada Olimpiade Paris 2024.

"Nanti Desember di Bahrainl, ada kejuaraan dunia. Insya Allah kita lihat nanti, diperlukan atau tidak (untuk ikut serta), tetapi ini bukan untuk kualifikasi ke LA 2028, jadi bebas mau ikut atau tidak," kata Rizki di Jakarta, Senin 26 Agustus 2024.

