Sudah Rebut Medali Emas di Olimpiade, Rizki Juniansyah Tetap Antusias Sambut PON XXI Aceh-Sumut 2024

JAKARTA - Rizki Juniansyah berhasil menyabet medali emas kelas 73kg pada Olimpiade Paris 2024. Kendati demikian, ia tetap ingin tampil maksimal dalam ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Keberhasilan menyabet medali emas pada kompetisi paling bergengsi di dunia beberapa waktu lalu tak membuat Rizki puas. Pasalnya, ia memutuskan untuk tetap tampil di PON XXI mendatang mewakili daerah kelahirannya, Banten.

Lifter berusia 21 tahun itu nantinya akan tampil di kelas 81kg, jauh di atas kelas yang diikutinya saat berhasil merebut medali emas Olimpiade Paris 2024, yakni 73kg. Rizki dengan tegas mengatakan keikutsertaannya dalam PON XXI bukan sebagai bentuk turun kasta.

"Enggak (turun kasta). Karena menurutku Olimpiade dan PON itu sama, karena Olimpiade itu memang buat dunia, tetapi kalau PON itu nomor satunya di Indonesia dan itu sangat-sangat dihargai," ucap Rizki kepada awak media di Jakarta, Senin (26/8/2024).

"PON ini juga adalah kejuaraan tertinggi di Indonesia. Daerah-daerah dan Provinsi lain itu sangat sulit untuk meraih medali emas di PON karena memang di PON ini sangat-sangat ketat dan lawannya itu kalau di dunia kurang lebih sama kaya Olimpiade," tambah pria kelahiran 17 Juni 2003 itu.

Rizki mengaku medali emas yang diraih saat tampil di kelas 73kg pada Olimpiade Paris 2024 tak membuatnya kehilangan motivasi. Justru, ia ingin menambah koleksi medali emas dengan kembali berdiri di podium tertinggi pada PON XXI nanti.