HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia yang Bikin Malu karena Dilarang BWF Main Seumur Hidup, Nomor 1 Terlibat Pengaturan Skor

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |07:48 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia yang Bikin Malu karena Dilarang BWF Main Seumur Hidup, Nomor 1 Terlibat Pengaturan Skor
3 Pebulutangkis Indonesia yang Bikin Malu karena Dilarang BWF Main Seumur Hidup. (Foto: BWF)
ADA 3 pebulutangkis Indonesia yang bikin malu karena dilarang BWF main seumur hidup. Pelarangan itu pun karena melakukan hal yang sangat haram terjadi di dunia olahraga, yakni pengaturan skor.

Sebagai atlet, seharusnya mereka berjuang keras meraih hasil terbaik. Namun, ada saja atlet yang justru menggunakan pekerjaannya tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara yang haram, seperti halnya terlibat pengaturan skor.

Alhasil, BWF sebagai Federasi Bulu Tangkis Dunia pun menghukum para pemain yang melakukan pelanggaran keras tersebut, termasuk sejumlah atlet Tanah Air. Lantas siapa saja pebulutangkis Indonesia yang melakukan cara haram tersebut?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia yang Bikin Malu karena Dilarang BWF Main Seumur Hidup:

3. Androw Yunanto


Androw Yunano diketahui ikut terlibat dalam empat laga untuk memanipulasi pertandingan. Dia mendapat keuntungan atas aktivitas manipulasi tersebut.

Hukumannya pun semakin parah karena Androw tidak kooperatif ketika diselidiki oleh BWF. Dia juga tidak melaporkan hal yang dilakukan oleh rekannya terkait manipulasi pertandingan.

2. Ivandi Danang

Logo BWF

Selain Androw Yunanto, ada nama lain, yakni Ivandi Danang yang juga terlibat dalam kasus pengaturan skor. Untuk Ivandi Danang, ia dituduh memfasilitasi manipulasi dua pertandingan.

Dia didakwa karena membiayai manipulas pertandingan. Selain itu, Ivandi juga melakukan taruhan untuk laga bulu tangkis dalam kurun waktu tertentu.

