HOME SPORTS NETTING

Korea Open 2024: Indra Widjaja Berharap Ester Nurumi Raih Hasil Lebih Baik dari Japan Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |06:40 WIB
Korea Open 2024: Indra Widjaja Berharap Ester Nurumi Raih Hasil Lebih Baik dari Japan Open 2024
Ester Nurumi Tri Wardoyo kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

MOKPO – Pelatih tunggal putri bulutangkis Indonesia, Indra Widjaja, berharap Ester Nurumi Tri Wardoyo dapat hasil lebih baik di ajang Korea Open 2024 ketimbang saat mentas di Japan Open 2024 pada pekan lalu. Dia pun memastikan Ester sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, yakni Korea Open 2024, akan mulai berlangsung hari ini, Selasa (27/8/2024). Ajang yang akan digelar hingga 1 September 2024 tersebut akan berlangsung di Mokpo Indoor Stadium, Mokpo, Korea Selatan.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Indonesia menurunkan enam wakilnya di Korea Open 2024. Para wakil Tim Merah-Putih menjalani latihan selama dua jam di lapangan latihan Mokpo Sports Complex.

Selepas itu, barulah pada sore harinya, para pebulu tangkis Indonesia menghabiskan waktu selama satu jam untuk menjajal lapangan pertandingan di Mokpo Indoor Stadium. Venue pertandingan Korea Open 2024 ini diketahui berkapasitas sekira 3.900 penonton.

Dalam sesi latihan sore, Ester berlatih tanding dengan kakaknya, Chico Aura Dwi Wardoyo. Mereka berdua berlatih dalam pengawasan Indra Widjaja.

Indra pun membeberkan bahwa persiapan Ester sudah matang dan siap bertarung di Korea Open 2024. Dia berharap pemain berusia 18 tahun tersebut bisa meraih hasil yang lebih baik di Negeri Ginseng setelah tersingkir di babak 16 besar Japan Open 2024 pekan lalu.

"Persiapan Ester terlihat mantap. Dia siap tempur. Semoga hasilnya juga lebih baik dibanding di Japan Open pekan lalu," kata Indra, dikutip dari rilis PBSI, Selasa (27/8/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Chico. Tunggal putra nomor tiga Indonesia itu sudah siap tempur di Korea Open 2024.

"Hari ini saya sudah dua kali latihan di practice hall dan main hall. Meski tidak panjang, latihan ini cukup untuk menghadapi pertandingan di Korea Open. Saya juga sudah siap bertanding," ujar Chico.

Halaman:
1 2
