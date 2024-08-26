Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jajal Venue, Ganda Putra Indonesia Siap Tempur di Korea Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |20:41 WIB
Jajal Venue, Ganda Putra Indonesia Siap Tempur di Korea Open 2024
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sedang menjajal venue Korea Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

MOKPO – Para pemain ganda putra Indonesia sudah menjajal venue Korea Open 2024. Mereka pun siap tempur di turnamen Super 500 itu.

Korea Open 2024 akan berlangsung mulai Selasa 27 Agustus hingga 1 September di Mokpo Indoor Stadium, Mokpo, Korea Selatan. Indonesia menurunkan enam wakilnya dalam turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Negeri Ginseng itu.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin menjajal venue Korea Open 2024 (Foto: PBSI)

Pada Senin (26/8/2024) siang waktu setempat, para wakil Tim Merah-Putih, termasuk para pemain ganda putra, menjalani latihan selama dua jam di lapangan latihan Mokpo Sports Complex. Selepas itu, mereka menjajal lapangan pertandingan selama satu jam.

Durasi latihan di arena pertandingan terbilang singkat. Oleh karena itu, pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, ingin anak buahnya memaksimalkannya untuk beradaptasi dan menjaga kondisi.

"Latihan di main hall hanya sejam. Jadi mau tidak mau latihan sesi ini harus dimaksimalkan. Latihan ini untuk mencoba dan beradaptasi dengan arena. Juga untuk mengembalikan kondisi saja agar pemain siap bertanding," kata Aryono dikutip dari rilis PBSI, Senin (26/8/2024).

Indonesia memiliki dua wakil yang turun di sektor ganda putra Korea Open 2024. Mereka adalah duet anyar yang melaju hingga ke semifinal Japan Open 2024 pada pekan lalu, yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

Leo/Bagas pun mengaku mampu beradaptasi dengan baik dengan lapangan pertandingan. Alhasil, mereka siap tempur di Korea Open 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3058276/leo-rolly-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-pbsi-optimistis-tatap-olimpiade-los-angeles-2028-3wMfNf1ci1.jpg
Leo Rolly/Bagas Maulana Juara Korea Open 2024, PBSI Optimistis Tatap Olimpiade Los Angeles 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3057886/leo-bagas-juarai-korea-open-2024-aryono-miranat-ingatkan-pemainnya-agar-tak-cepat-puas-YUcu3BgZZ8.jpg
Leo/Bagas Juarai Korea Open 2024, Aryono Miranat Ingatkan Pemainnya Agar Tak Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/40/3057784/kenapa-leo-rolly-carnando-dan-bagas-maulana-dijuluki-manusia-silver-ini-alasannya-Ri1PHQgedm.jpeg
Kenapa Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana Dijuluki Manusia Silver? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057269/leo-bagas-saling-lempar-pujian-usai-juarai-korea-open-2024-jqe1KWKve1.jpg
Leo/Bagas Saling Lempar Pujian Usai Juarai Korea Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057166/juara-korea-open-2024-bareng-leo-rolly-bagas-maulana-lega-lepas-julukan-manusia-silver-AdwU3J7Ca8.jpeg
Juara Korea Open 2024 Bareng Leo Rolly, Bagas Maulana Lega Lepas Julukan Manusia Silver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057142/profil-leo-rolly-carnando-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-yang-kalahkan-juara-bwf-world-championships-2023-LeWZaF2oFb.jpeg
Profil Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Juara Korea Open 2024 yang Kalahkan Juara BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement