Jajal Venue, Ganda Putra Indonesia Siap Tempur di Korea Open 2024

MOKPO – Para pemain ganda putra Indonesia sudah menjajal venue Korea Open 2024. Mereka pun siap tempur di turnamen Super 500 itu.

Korea Open 2024 akan berlangsung mulai Selasa 27 Agustus hingga 1 September di Mokpo Indoor Stadium, Mokpo, Korea Selatan. Indonesia menurunkan enam wakilnya dalam turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Negeri Ginseng itu.

Pada Senin (26/8/2024) siang waktu setempat, para wakil Tim Merah-Putih, termasuk para pemain ganda putra, menjalani latihan selama dua jam di lapangan latihan Mokpo Sports Complex. Selepas itu, mereka menjajal lapangan pertandingan selama satu jam.

Durasi latihan di arena pertandingan terbilang singkat. Oleh karena itu, pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, ingin anak buahnya memaksimalkannya untuk beradaptasi dan menjaga kondisi.

"Latihan di main hall hanya sejam. Jadi mau tidak mau latihan sesi ini harus dimaksimalkan. Latihan ini untuk mencoba dan beradaptasi dengan arena. Juga untuk mengembalikan kondisi saja agar pemain siap bertanding," kata Aryono dikutip dari rilis PBSI, Senin (26/8/2024).

Indonesia memiliki dua wakil yang turun di sektor ganda putra Korea Open 2024. Mereka adalah duet anyar yang melaju hingga ke semifinal Japan Open 2024 pada pekan lalu, yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

Leo/Bagas pun mengaku mampu beradaptasi dengan baik dengan lapangan pertandingan. Alhasil, mereka siap tempur di Korea Open 2024.