PON XXI Aceh-Sumut 2024: Gandeng BUMD dan Universitas, KONI Jakarta Siapkan Beasiswa untuk Atlet Berprestasi

KONI DKI Jakarta gandeng universitas dan BUMD untuk beasiswa bagi atlet berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@koni_dki)

JAKARTA – KONI DKI Jakarta bakal memberikan beasiswa untuk para atlet yang berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024. Oleh karena itu, mereka menggandeng perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan universitas.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum KONI DKJ Jakarta, Hidayat Humaid. Ia membeberkan bantuan beasiswa itu diadakan agar para atletnya termotivasi untuk berprestasi di PON XXI 2024.

"Kami sudah menggandeng sejumlah pihak untuk mengapresiasi para atlet berprestasi, seperti beasiswa, bantuan pendidikan lainnya, dan lain-lain," kata Hidayat dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Senin (26/8/2024).

Hidayat mengungkapkan tujuan kerja sama itu dilakukan agar para atlet bisa menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, mereka juga punya kesempatan lebih besar untuk terjun ke dunia kerja.

Ada pun universitas yang diajak bekerjasama oleh KONI DKI Jakarta adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Atma Jaya, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sedangkan untuk perusahaan BUMD, salah satunya adalah JakPro.

"Kalau untuk universitas, dengan kerja sama itu juga bisa mempermudah para atlet untuk mengikuti pelatihan atau training camp, meski sedang berstatus mahasiswa, sehingga mereka bisa fokus latihan," jelas Hidayat.