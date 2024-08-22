Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Korea Open 2024: Leo/Bagas dan Fikri/Daniel Hadapi Wakil Taiwan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |20:00 WIB
Hasil Drawing Korea Open 2024: Leo/Bagas dan Fikri/Daniel Hadapi Wakil Taiwan
Leo/Bagas jadi salah satu wakil ganda putra Indonesia di Korea Open 2024 (Foto: PBSI)
HASIL drawing Korea Open 2024 Super 500 resmi dirilis BWF. Turnamen tersebut akan digelar pada 27 Agustus-1 September 2024 mendatang.

Tunggal putra Indonesia yakni Chico Aura Dwi Wardoyo akan menghadapi lawan sulit. Pemain kelahiran Jayapura, Papua itu akan bertemu Lee Cheuk Yiu dari Hong Kong

Selain itu, lawan tangguh juga akan ditemui ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Pasangan yang diunggulkan di tempatkan sebagai unggulan delapan itu akan melawan wakil Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales.

Selain itu, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati akan berhadapan dengan wakil Amerika Serikat yang kerap menyulitkan para unggulan. Mereka bersua Chen Zhi Yi/Francesca Corbett.

Sementara itu, kiprah dua ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin juga dinanti. Kedua pasangan tersebut akan sama-sama bertemu wakil Taiwan.

