HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Macau Open 2024: Leo Rolly/Bagas Maulana dan Shohibul Fikri/Daniel Marthin Siap Beraksi!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |06:17 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Macau Open 2024: Leo Rolly/Bagas Maulana dan Shohibul Fikri/Daniel Marthin Siap Beraksi!
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

DAFTAR wakil Indonesia di ajang Macau Open 2024 telah diketahui. Dalam turnamen super 300 yang digelar pada 24-29 September 2024 tersebut turut hadir pasangan ganda putra baru, yakni Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin/Muhammad Shohibul Fikri.

Sementara di sektor ganda campuran, tiga pasangan baru juga didaftarkan di Macau Open 2024. Mereka adalah Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Selain pasangan baru, di sektor ganda putra dan campuran juga ada duet Indonesia lainnya. Pada ganda putra ada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Sedangkan di ganda campuran ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Untuk tunggal putra, Indonesia mendaftarkan dua pemain muda. Mereka adalah Alwi Farhan dan Yohanes Saut Marcellyno. Lalu tunggal putri ada Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi.

Alwi Farhan

Di ganda putri, Indonesia juga menurunkan dua wakil. Mereka adalah Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum dan Arlya Nabila Thesa Munggaran/Az Zahra Ditya Ramadhani.

Berikut daftar lengkap pemain Indonesia di Macau Open 2024

Tunggal Putra

1. Alwi Farhan

2. Yohanes Saut Marcellyno (Kualifikasi)

Tunggal Putri

1. Putri Kusuma Wardani

2. Komang Ayu Cahya Dewi

