Wakil Tuan Rumah Akane Yamaguchi Siap Hadang Wakil Thailand di Final Japan Open 2024, Saksikan Perjuangannya Besok, Pukul 08.50 WIB, Eksklusif di iNews

PEMAIN tuan rumah Japan Open 2024, Akane Yamaguchi membuktikan kesiapannya di turnamen super 750 trsebut. Terlihat lewat pertahanan demi pertahanan yang dilakukannya di babak semifinal saat melawan wakil Thailand Supanida KATETHONG dengan skor 21-14 dan 20-22.

Jadi satu-satunya wakil tuan rumah, besok Akane siap kembali berjuang di Final Japan Open 2024 yang digelar di Arena Yokohama, Jepang. Pertandingan semifinal ini berlangsung penuh tensi dan ketegangan.

Sejak awal set pertama, Yamaguchi tampil agresif dengan gaya permainan cepat dan pertahanan solid yang sudah menjadi ciri khasnya. Meski Supanida berusaha untuk memberikan perlawanan dengan serangan-serangan tajam, Yamaguchi mampu membaca pola permainan lawan dengan baik dan meresponsnya dengan pukulan-pukulan akurat yang membuat Supanida kewalahan.

Set pertama pun berhasil dimenangkan Yamaguchi dengan skor cukup meyakinkan, 21-14. Memasuki set kedua, Supanida tidak menyerah begitu saja.

Pemain asal Thailand ini mulai menemukan ritme permainannya dan lebih sering memaksakan Yamaguchi untuk bertahan dalam rally panjang. Keunggulan awal Yamaguchi di set ini mulai tergerus saat Supanida berhasil mengambil alih momentum pertandingan.