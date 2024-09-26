Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Macau Open 2024: Alwi Farhan dan Sabar/Reza Kompak Melaju

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |20:17 WIB
Hasil 16 Besar Macau Open 2024: Alwi Farhan dan Sabar/Reza Kompak Melaju
Alwi Farhan melaju ke perempatfinal Macau Open 2024 Super 300 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
MACAU – Alwi Farhan dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani berhasil melaju ke babak perempatfinal Macau Open 2024 Super 300. Keduanya sukses melewati lawan masing-masing di 16 besar.

Berlaga di Macao East Asian Games Dome, Kamis (26/9/2024) malam WIB, Alwi menang dengan skor 15-21, 21-16 dan 21-17, atas Justin Hoh. Sedangkan, Sabar/Reza mengalahkan Cui He Chen/Peng Jian Qin dengan skor 21-14 dan 21-15.

Alwi Farhan

Alwi banyak melakukan kesalahan sendiri di awal pertandingan. Ahasil, dia langsung tertinggal 0-4.

Sempat mendekat di angka 2-4, pemain berusia 19 tahun itu kesulitan menahan serangan-serangan Hoh. Kondisi itu membuatnya tertinggal 2-7.

Alwi berusaha keras melawan dan bisa memangkas ketertinggalannya menjadi 8-9. Namun, lagi-lagi dia tak bisa menyamakan kedudukan dan malah kembali tertinggal jauh di angka 8-12 dan 10-16.

Poin demi poin didapatkan Hoh dengan mudah berkat serangan-serangannya yang mematikan. Alwi pun tumbang di tangannya pada gim pertama dengan skor 15-21.

Pada gim kedua, Alwi bermain lebih baik dan mulai bisa mengimbangi permainan Hoh. Aksi kejar mengejar angka pun terjadi di mana kedua pemain silih berganti memimpin sampai menginjak skor 8-8.

Setelah itu, variasi serangan smash-smash keras dan menyilang yang dilancarkan Alwi membuat Hoh kerepotan. Hasilnya, Juara Dunia Junior 2023 itu bisa memimpin 11-8 di interval gim kedua.

Terus menekan, Alwi benar-benar membuat Hoh tak berkuti. Dia pun terus memimpin di angka 17-10 dan kemudian 19-13. Di poin-poin kritis, Hoh sempat membuat perlawanan cukup ketat, tetapi akhirnya Alwi sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-16 di gim kedua.

Pada gim ketiga, Hoh menekan Alwi lebih dulu dengan serangan-serangannya sehingga dia unggul 5-2 dan terus menjauh dengan keunggulan 8-4. Akan tetapi, Alwi menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa hingga bisa menyamakan kedudukan menjadi 8-8 dan kemudian 11-11.

Hoh sempat unggul lagi di angka 14-12, tetapi Alwi dengan sigap menunjukkan permainan yang sangat ciamik baik saat bertahan maupun ketika menyerang. Hasilnya, dia kembali memimpin 17-14 dan akhirnya mengunci kemenangannya dengan skor 21-17.

Sementara, Sabar/Reza tertinggal 0-2 lebih dulu. Namun, mereka bisa bangkit dengan cepat dan berbalik unggul 6-2.

Halaman:
1 2
