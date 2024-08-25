Manajer Gresini Racing Yakin Marc Marquez Takkan Pergi Tanpa Kemenangan di MotoGP 2024

MANAJER tim Gresini Racing, Michele Masini, sangat terkesan dengan kecepatan konsisten yang ditunjukkan Marc Marquez di setiap balapan MotoGP 2024. Ia sangat yakin pembalap andalannya itu tak akan meninggalkan timnya di akhir musim ini dengan tanpa kemenangan.

The Baby Alien menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya setelah pindah ke Gresini di MotoGP 2024 usai dalam beberapa musim terakhir terpuruk bersama Repsol Honda. Namun, setelah 11 dari 22 seri yang ada musim ini, ia masih belum memenangkan balapan.

Meski begitu, tercatat pembalap berusia 31 tahun tersebut sudah naik podium empat kali dalam balapan utama musim ini dengan tiga di antaranya menjadi runner up. Sementara dalam sprint, ia sudah lima kali finis di tiga besar dari 11 seri yang sudah digelar.

Kini, kesempatan Marquez untuk memenangkan balapan dengan Gresini hanya tinggal sembilan seri saja di MotoGP 2024. Sebab, ia akan hengkang ke tim pabrikan Ducati Lenovo mulai MotoGP 2025.

Melihat konsistennya penampilan Marquez di musim ini membuat Masini tak putus asa. Ia sangat yakin juara MotoGP enam kali itu bakal meraih kemenangan dengan Gresini di musim ini sebelum pergi pada musim depan.

“Marquez tidak akan meninggalkan Gresini Racing tanpa meraih kemenangan, tentu saja tidak. Aku meletakkan tanganku di atas api, bukan hanya satu tapi keduanya,” kata Masini dilansir dari Motosan, Minggu (25/8/2024).

“Di mana ada lebih banyak kemungkinan (Marquez menang)? Saya tidak mengatakan ini karena kemenangannya merupakan hasil alami dari pertumbuhan. Sekarang yang penting konstan dan selalu dekat dengan yang pertama,” tambah pria asal Italia itu.

Marquez sendiri sudah lebih dari 1000 hari tak memenangkan balapan MotoGP. Kali terakhir naik podium pertama adalah saat berjaya di MotoGP Emilia-Romagna 2021 bersama Repsol Honda.

Kendati demikian, kepercayaan diri Masini pada bintang asal Spanyol itu pun bukannya tanpa alasan. Comeback gemilang yang dicatatkannya pada pekan lalu dalam balapan panjang MotoGP Austria 2024 menjadi salah satu penyebabnya.