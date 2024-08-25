Jelang Maybank Marathon 2024, Peserta Ambil Race Pack di Bali United Training Center Gianyar Bali

JAKARTA – Menjelang pesta lari Maybank Marathon, para peserta mendatangi Bali United Training Center di Kawasan Pantai Purnama Kabupaten Gianyar, Bali, sejak Jumat sore (23/8). Para peserta mengambil race pack yang akan digunakan untuk kelengkapan Maybank Marathon 2024 pada Minggu, 25 Agustus 2024.

Project Manager Maybank Marathon 2024 Anggun Pratama mengatakan, “Pemilihan lokasi baru ini menjadi gebrakan, karena setelah kami menerima feedback, kami terus melakukan improvement dari tahun ke tahun, dimana pemilihan venue menjadi sangat penting.”

“Sehingga biasanya ada dua lokasi dan tahun ini menjadi satu lokasi di Bali United Training Center selama tiga hari (23-25 Agustus 2024),” ujarnya.

Mengusung Tema Discover A New You, ajang lari internasional Elite Label Road Race pertama dan satu-satunya di Indonesia ini mengajak para peserta untuk menggali potensi diri. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Maybank Marathon menghadirkan berbagai kategori, antara lain kategori Marathon dengan rute 42,195 kilometer, Half Marathon dengan rute 21,0975 kilometer dan kategori 10k.

Seorang peserta Maybank Marathon 2024, I Gusti Ngurah Agung Permana mengungkapkan bahwa ia telah mempersiapkan diri sejak tiga bulan yang lalu dengan latihan rutin dan tracking untuk mengikuti kategori Full Marathon.