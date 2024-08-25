Advertisement
HOME SPORTS

Siap Digelar! Ini Fakta Menarik Ajang Lari Maybank Marathon 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |01:07 WIB
Siap Digelar! Ini Fakta Menarik Ajang Lari Maybank Marathon 2024
Inisiatif shoe donation & auctioning dalam rangkaian gelaran Maybank Marathon 2024. (Foto: dok Maybank)
GIANYAR – Ajang lari internasional yang ditunggu-tunggu akhirnya segera tiba! Maybank Marathon 2024 yang digagas oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau Maybank Indonesia siap digelar pada 25 Agustus 2024.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan, pada penyelenggaraan ke-13,  Maybank Marathon kembali mempersembahkan milestones yang diwujudkan melalui aktivitas lari yang bertemakan ‘Discover a New You’.

Tema ini menegaskan lokasi baru penyelenggaraan event dan memperkuat komitmen keberlanjutan sejalan dengan  langkah strategis Grup Maybank, termasuk sejumlah inisiatif keberlanjutan yang melibatkan para pelari. 

“Ajang Elite Label Road Race pertama dan satu-satunya di Indonesia, Maybank Marathon, senantiasa menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi masyarakat maupun pegiat olahraga lari untuk menguji kemampuan diri serta merealisasikan prestasi terbaiknya,” ujar Steffano, Sabtu (24/8).

Menurutnya, hal ini sangat membutuhkan komitmen dan kegigihan pelari untuk bisa menapaki jenjang tahapan kategori lari yang diperlombakan di event Maybank Marathon.

Pada Minggu pagi, Flag off pertama akan dilakukan pada pukul 04.30 WITA untuk kategori Marathon, flag off kedua akan dilakukan pada pukul 05.30 WITA untuk kategori Half Marathon, dan flag off ketiga untuk kategori 10K pada pukul 06.00 WITA. 

Flag off selanjutnya adalah untuk kategori wheelchair (3K) pada pukul 06.10 WITA dan children sprint pukul 08.00 WITA. Ada pun total hadiah yang akan diperebutkan sebesar Rp2,7 miliar untuk 86 pemenang, termasuk pemecah rekor. 

Project Director Maybank Marathon Widya Permana mengatakan pihaknya sudah siap menggelar lomba dengan titik start & finish di Bali United Training Center, Gianyar. 

