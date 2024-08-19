Advertisement
HOME SPORTS

Maybank Marathon 2024 Segera Digelar, Jadi Ajang Menggali Potensi Diri

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:11 WIB
Maybank Marathon 2024 Segera Digelar, Jadi Ajang Menggali Potensi Diri
Perhelatan Maybank Marathon. (Foto: dok Maybank Indonesia)
JAKARTA – Lari bukan hanya sebuah olahraga, melainkan gaya hidup sehat yang digemari masyarakat modern. Kali ini, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia atau Bank) mengajak pencinta lari untuk menggali potensi diri lewat ajang lari internasional yang telah eksis setiap tahunnya dan dikenal dengan Maybank Marathon.

Ajang lari internasional Elite Label Road Race pertama dan satu-satunya di Indonesia akan segera digelar pada Minggu, 25 Agustus 2024 di Bali United Training Center Gianyar. Ajang lomba lari yang konsisten digelar ini telah memasuki penyelenggaraan ke-13 dengan mengusung tema ‘Discover a New You’.  

Project Director Maybank Marathon Widya Permana menyampaikan, “Tahun ini, kami menyuarakan seruan kepada peserta lari untuk menemukan potensi diri mengingat berpartisipasi pada event Elite Label Maybank Marathon.”

“Di samping itu juga membutuhkan keseriusan dan komitmen penuh dalam menghadapi tantangan di setiap kategori lari yang dipilih. Kami berharap seruan ‘Discover a New You’ ini para peserta dapat bertransformasi dalam menggapai prestasi yang lebih baik di Maybank Marathon 2024,” ujarnya.  

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Maybank Marathon memperlombakan beberapa kategori, diantaranya Marathon (42,195 km), Half Marathon (21,0975 km) dan 10K, serta kategori children sprint dan wheelchair dengan hadiah total sebesar Rp2,7 miliar untuk 86 pemenang. 

Tahun ini, Maybank Marathon diikuti oleh lebih dari 12.700 peserta dengan peningkatan peserta pada kategori Marathon sebesar 17 persen menjadi 3.400 orang. Ini merupakan jumlah peserta kategori Marathon terbesar di antara ajang lomba lainnya di Indonesia. 

Halaman:
1 2 3
