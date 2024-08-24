Pak Yanto Meninggal Dunia, Fajar Alfian Tulis Pesan Menyentuh

Pak Yanto yang merupakan suporter legendaris bulu tangkis Indonesia meninggal dunia. (Foto: PBSI)

JAKARTA – Kabar duka menyelimuti dunia bulu tangkis Indonesia karena suporter legendaris bulu tangkis yang biasa muncul di Istora Senayan, Pak Yanto, meninggal dunia. Pebulu tangkis spesialis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, pun langsung menulis pesan menyentuh di akun Instagram pribadinya.

Ya, Pak Yanto dikabarkan meninggal dunia pada Jumat 23 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Berita kepergiannya tersebar di media sosial X, lewat salah satu akun, yakni @playoncourtwo, pada Sabtu (24/8/2024) pagi WIB.

“Innalillahi wa innailaihi roji’un.. telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita dan orang yang sangat setia mendukung bulutangkis Indonesia, Pak Yanto. Beliau meninggal kemarin sore jam 4, minda doa dari teman-teman Badminton Lovers,” tulisnya.

“Info ini saya dapat langsung dari salah satu teman saya yang berkontak dengan istrinya Pak Yanto. Semoga keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih pak selalu mendukung bulutangkis Indonesia dengan tak kenal lelah. Selamat jalan pak,” tambahnya.

Kabar meninggalnya Pak Yanto pun sampai ke media sosial bintang ganda putra Indonesia, Fajar Alfian. Dia pun mengirimkan pesan kepadanya atas dedikasi luar biasa yang diberikan Pak Yanto untuk mendukung para atlet bulu tangkis Tanah Air.

“Selamat Jalan pak. Terima kasih sudah selalu cinta badminton,” kata Fajar lewat story di Instagram-nya, @fajaralfian95, Sabtu (24/8/2024).

Pak Yanto memang dikenal sebagai salah satu sosok ikonik di dunia bulutangkis Tanah Air. Dirinya selalu muncul di Istora Senayan ketika ajang Indonesia Open atau Indonesia Masters digelar untuk mendukung para wakil Indonesia bertanding.