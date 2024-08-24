Profil Pak Yanto, Dirigen Suporter Badminton yang Nyentrik di Istora Senayan Meninggal Dunia karena Sakit

PROFIL Pak Yanto, dirigen suporter badminton yang nyentrik di Istora Senayan, telah meninggal dunia karena sakit akan diulas Okezone. Pria bernama lengkap Haryanto Muamar ini lahir di Pamekasan, Madura pada 1 Desember 1964.

Di channel YouTube-nya, Pak Yanto -sapaan akrabnya- mengaku sebagai pengusaha. Dari uangnya sebagai pengusaha, Pak Yanto sanggup mendukung aksi perjuangan para pebulutangkis Indonesia.

(Pak Yanto selalu tampil total saat memberi dukungan kepada para pebulutangkis Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Hal itu termasuk saat Pak Yanto memberi kartu merah kepada wasit yang memimpin laga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Daniel Marthin/Leo Rolly Carnando di laga Singapore Open 2022. Wasit diberi kartu merah oleh Pak Yanto karena salah menginput nilai.

Ketika mendukung aksi para pebulutangkis Tanah Air, khususnya di Istora Senayan, Pak Yanto selalu tampil nyentrik. Ia kerap mengenakan kostum yang identik dengan warna merah-putih sehingga menarik perhatian suporter lain.

"Kalau tidak salah dari tahun 2008 (memakai pakaian serba Merah Putih). Ini kain yang saya pakai mungkin sudah lama, sudah 12 tahun karena saya cinta warnanya, warna bendera merah putih," kata pak Yanto kepada MNC Portal Indonesia medio Juni 2022.

Tak sampai di situ, Pak Yanto juga kerap muncul sebagai dirigen suporter di Istora Senayan. Pria yang lebih dari 43 tahun mendukung perjuangan para pebulutangkis Tanah Air ini kerap kali mengomandoi para suporter untuk membentuk “ombak” di tribun Istora Senayan.