Pak Yanto Suporter Legendaris Bulu Tangkis Indonesia Meninggal Dunia, Badminton Lovers Berduka

Pak Yanto yang merupakan suporter legendaris bulu tangkis Indonesia dikabarkan meninggal dunia. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

KABAR duka datang untuk badminton lovers atau pencinta bulu tangkis Indonesia. Pak Yanto yang merupakan suporter legendaris bulu tangkis Indonesia dikabarkan meninggal dunia.

Dilansir dari akun Instagram @ina_badminton, Sabtu (24/7/2024), Pak Yanto meninggal dunia pada Jumat 23 Agustus 2024. Mendiang akan dimakamkan di Madura pada Senin 26 Agustus 2024.

“BADMINTON INDONESIA BERDUKA. Pak Yanto legendaris sekaligus komandan Badminton Lovers Indonesia mengembuskan napas terakhirnya pada hari Jumat, 23 Agustus 2024,” tulis akun @ina_badminton.

“Belum diketahu pasti beliau meninggal karena apa, tapi melihat foto yang beredar Pak Yanto sempat mendapatkan perawatan di di rumah sakit,” lanjutnya.

“Menurut informasi yang kami himpun, Pak Yanto akan dimakamkan di Madura pada hari Senin. Terima kasih Pak Yanto atas dedikasimu untuk mendukung Badminton Indonesia, semoga tenang kau di sana,” tulis @ina_badminton.

Sosok Pak Yanto begitu melekat di dunia bulu tangkis Indonesia. Sebab, dia jadi suporter setia yang selalu hadir mendukung para pemain Indonesia di beragam laga penting.

Kehadiran Pak Yanto di tribun penonton selalu berhasil mencuri perhatian. Sebab, dia punya ciri khas tersendiri lewat kostum nyentriknya yang dipakai untuk mendukung penuh para pebulu tangkis Tanah Air berlaga.

Kala turnamen bulu tangkis digelar di Istora Senayan, Pak Yanto juga jadi komando suporter di tribun. Dia kerap menjadi komando saat para penonton meneriakkan yel-yel semangat.

Aksi mengundang perhatian juga kerap dilakukan Pak Yanto kala mendukung para pebulu tangkis Indonesia. Salah satunya terjadi di Singapore Open 2022.