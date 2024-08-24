Tersingkir dari Japan Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Banyak Lakukan Kesalahan Sendiri

YOKOHAMA – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto gagal memenuhi target untuk menjuarai Japan Open 2024 lantaran sudah tersingkir di babak perempatfinal. Fajar/Rian pun mengakui kegagalan itu karena perbuatan mereka sendiri yang banyak lakukan kesalahan saat tampil di babak perempatfinal tersebut.

Fajar/Rian tepatnya dipulangkan wakil Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, lewat rubber game. Mereka kalah dengan skor 16-21, 21-10 dan 16-21.

Dalam laga yang digelar di Yokohama Arena, Yokohama, Jumat (23/8/2024) sore WIB, Fajri -sebutan Fajar/Rian- berada dalam tekanan lawan sejak awal pertandingan sehingga selalu tertinggal di angka 5-9. Namun, pelan tapi pasti mereka bisa menyamakan kedudukan menjadi 11-11 dan sempat berbalik unggul 13-11.

Akan tetapi, Goh/Izzuddin dengan cepat mengejar lagi di angka 14-14. Bahkan, Fajar/Rian tak berkutik lagi dan kalah dengan skor 16-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Fajar/Rian mengamuk. Mantan duet nomor satu dunia itu bermain sangat apik dengan variasi serangan yang ciamik sehingga mampu unggul 11-5, 16-6 dan kemudian merebut kemenangan dengan skor telak 21-10.

Namun sayang, Fajri mengalami penurunan performa lagi di gim ketiga. Mereka kembali kesulitan mengimbangi permainan Goh/Izzuddin sehingga selalu tertinggal di angka 3-6, 5-11 dan 11-16 sampai akhirnya kalah dengan skor 16-21 di gim penentuan.