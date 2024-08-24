Jorge Martin Kerap Kalah Saing dari Francesco Bagnaia, Jorge Lorenzo: Martinator Harus Lebih Berani!

PALMA – Mantan rider Yamaha, Jorge Lorenzo tahu cara agar pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin bisa mengalahkan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di MotoGP 2024. Menurut Lorenzo, Martinator –julukan Martin– harus lebih berani ambil risiko karena secara kecepatan dan strategi keduanya sama kuat.

Pecco -sapaan Bagnaia- menunjukkan performa yang luar biasa di MotoGP Austria 2024 lalu. Dia membuktikan ucapannya untuk tampil lebih agresif agar bisa mengalahkan Martin dan hasilnya dia sukses menyapu bersih sprint dan balapan panjang di Sirkuit Red Bull Ring dengan kemenangan.

Hasil positif itu pun membuat Pecco membalikkan keadaan, yang tadinya ketinggalan 10 poin menjadi unggul lima poin di puncak klasemen atas Martin. Dengan sembilan seri tersisa di MotoGP 2024, jelas kedua rider tersebut masih punya peluang yang sama untuk juara.

Lorenzo pun menilai Pecco dan Martin sama-sama punya strategi dan kecepatan yang apik. Oleh karena itu, dia menyarankan Martinator -julukan Martin- untuk tampil dengan lebih berisiko di sisa musim ini jika ingin menjadi juara MotoGP 2024.

“Martín harus bereaksi, bahwa 'Saya harus bereaksi 100%' membuat dia mengambil lebih banyak risiko daripada Pecco. Saya yakin Anda hanya bisa memainkan perang psikologis dan tekanan dengan kecepatan yang sama,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Sabtu (24/8/2024).